Scholz mahnt nach Trumps Wahlsieg zur Geschlossenheit

Berlin: Bundeskanzler Scholz betont nach dem Wahlsieg von Donald Trump die Gemeinsamkeiten zwischen Europa und den USA. Er rechne damit, dass sich einiges am Verhältnis zu den USA ändern wird, so Scholz heute Mittag in einem kurzen Presse-Statement. Das habe Trump bereits deutlich gemacht. Scholz will deshalb schnell Arbeitsbeziehungen zur künftigen Regierung aufbauen. Innerhalb der EU will Scholz für noch mehr Geschlossenheit und Zusammenarbeit werben. Darüber habe er sich bereits mit Frankreichs Präsident Macron abgestimmt.

