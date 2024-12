Scholz mahnt in seiner Neujahrs-Ansprache Zusammenhalt an

Berlin: Kanzler Scholz appelliert in seiner Neujahrsansprache an die Bürgerinnen und Bürger, sich an der Bundestagswahl zu beteiligen und warnt davor, sich durch das Internet beeinflussen zu lassen. Wie es in Deutschland weitergehe, das bestimmten die Menschen in Deutschland und nicht die Inhaber sozialer Medien, so Scholz. Dabei erwähnte er den Besitzer der Plattform X, Musk, nicht namentlich. Der US-Milliardär hatte für die AfD geworben. Deutschland sei ein Land, das zusammenhält, sagte der SPD-Politiker. Bayern2 überträgt Scholz' Neujahrsansprache um 19.05 - Angesichts der zahlreichen Krisen hat Bayerns Ministerpräsident Söder in seiner Neujahrsansprache Mut zu Veränderungen angemahnt. Alle würden ein starkes und stabiles Deutschland wollen, in dem die Menschen wieder Vertrauen und Zuversicht haben, so der CSU-Chef. Bayern werde sich daran gerne beteiligen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 07:00 Uhr