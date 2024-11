Scholz mahnt europäische Staaten zu mehr Geld für Sicherheit

Budapest: Bundeskanzler Scholz ruft die Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf, mehr Geld für Sicherheit und Verteidigung bereitzustellen. Beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs sagte Scholz, Deutschland wende zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung dafür auf. Andere EU-Staaten wollten und würden nachziehen. Thema der Gipfel-Gespräche in Budapest war auch das Ergebnis der Präsidentenwahl in den USA. Scholz sagte, die EU-Staaten würden auch mit dem künftigen Präsidenten Trump gut zusammenarbeiten und hätten besprochen, wie dies gelingen könne. Ungarns Ministerpräsident Orban, der als Trumps Verbündeter gilt, äußerte die Überzeugung, dass die Amerikaner den Krieg in der Ukraine beenden und ihn vor allem künftig nicht mehr unterstützen werden. Europa sei dann nicht in der Lage, den Abwehrkampf der Ukrainer gegen Russland alleine zu finanzieren.

