Scholz lobt Job-Turbo für Geflüchtete

Berlin: Bundeskanzler Scholz wertet den sogenannten Jobturbo für Geflüchtete als Erfolg. Er präsentierte neue Zahlen, wonach inzwischen 266.000 Geflüchtete aus der Ukraine einen Job haben. Das sei bis Juli ein Plus von mehr als 70.000 im Vergleich zum Vorjahr, sagte Scholz. Bundesarbeitsminister Heil hatte die Initiative gestartet, um mehr Geflüchtete über die Job-Center in Arbeit zu bringen. Scholz rief dazu auf, Menschen auch dann eine Stelle zu geben, wenn sie noch nicht so gut Deutsch sprechen. Man brauche maximalen Pragmatismus, so der Kanzler weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2024 01:00 Uhr