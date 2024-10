Scholz lobt Fortschritt bei der Wiedervereinigung

Schwerin: Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit hat Bundeskanzler Scholz die Fortschritte bei der Zusammenführung von Ost und West gewürdigt. Beim Festakt in Schwerin räumte Scholz ein, dass nach dem Fall der Mauer 1989 viele Ostdeutsche tiefe Einschnitte erfahren mussten. Dennoch sei die Wiedervereinigung eine Riesenerfolgsgeschichte. Zwar habe dies viel Mühe gekostet und kostet sie immer noch, sagte der Kanzler. Zwei Gesellschaften zusammenzubringen - wirtschaftlich kulturell und mental sei eine Herausforderung, wie sie kein einziges anderes Land der Welt stemmen musste. Doch seitdem sei Deutschland weit vorangekommen. Zugleich kritisierte er das Erstarken von Parteien am rechten Rand. Denn das schade der Bundesrepublik, so Scholz weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 13:15 Uhr