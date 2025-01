Scholz kündigt verbesserten Schutz von Volksfesten an

Hamburg: Bundeskanzler Scholz hat einen besseren Schutz von Volksfesten angekündigt. Beim Delegiertentag des Deutschen Schaustellerbundes sagte Scholz wörtlich: "Wir werden alles daran setzen, die Sicherheit auf Straßen, Plätzen und Volksfesten in unserem Land weiter zu erhöhen." Gleichzeitig sagte er finanzielle Hilfe für die Verletzten und Hinterbliebenen des Anschlags in Magdeburg zu. Dies solle in gleichem Umfang erfolgen wie bei Opfern von Terroranschlägen, so der Kanzler. Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt hatte kurz vor Heiligabend ein Amokfahrer sechs Menschen getötet und fast 300 verletzt.

