Scholz kündigt schärfere Kontrollen gegen Schwarzabeit an

Saarbrücken: Bundeskanzler Scholz hat angekündigt, schärfer gegen Schwarzarbeit vorzugehen. Bei einem Bürgerdialog in Saarbrücken sagte er, man werde vor allem jene in den Blick nehmen, die Bürgergeld bekommen. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls werde neue Möglichkeiten nutzen, um Menschen dranzukriegen, die "schwarz arbeiten und gleichzeitig Stütze kassieren", so Scholz wörtlich. Zuvor hatte der Kanzler bei seiner Sommer-Pressekonferenz bestätigt, dass er nächstes Jahr bei der Bundestagswahl noch einmal antreten will.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2024 01:00 Uhr