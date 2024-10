Scholz kündigt nach Gipfel "Pakt für die Industrie" an

Berlin: Kanzler Scholz will einen "Pakt für die Industrie" schmieden. Nach einem Gipfeltreffen mit Vertretern aus Industrie und Gewerkschaften in Berlin kündigte der SPD-Politiker konkrete Maßnahmen an. Es gehe darum, den Standort Deutschland zu stärken. Vorher hatte Finanzminister Lindner von der FDP einen eigenen Gipfel veranstaltet, zu dem auch der Mittelstand und das Handwerk eingeladen waren. Arbeitgeberpräsident Dulger forderte die Ampel-Koalition danach auf, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Die Wirtschaft steckt in der Krise, Prognosen zufolge droht heuer erneut ein Rezessionsjahr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2024 01:00 Uhr