Scholz kündigt in Kiew weitere Rüstungslieferungen an

Kiew: Deutschland will die Ukraine weiter unterstützen. Das war die Botschaft, als Kanzler Scholz heute früh überraschend in Kiew eingetroffen ist. Er kündigte an, dass noch im Dezember weitere Rüstungsgüter für 650 Millionen Euro geliefert werden. Scholz erklärte, sein Besuch sei ein Zeichen der Solidarität mit einem Land, dass sich seit mehr als 1.000 Tagen heldenhaft gegen den russischen Angriffskrieg verteidige. Das erste Mal war der Kanzler im Sommer 2022 in Kiew - zusammen mit Frankreichs Präsident Macron und dem damaligen italienischen Staatschef Draghi. Deutschland ist nach den USA der größte Unterstützer der Ukraine mit Militärhilfen. Dennoch sieht sich Scholz immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, die dem Land zu zögerlich zu helfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2024 10:00 Uhr