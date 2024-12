Scholz kündigt in Kiew weitere Militärhilfe für Ukraine an

Kiew: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine weitere Rüstungslieferungen im Wert von 650 Millionen Euro aus Deutschland zugesagt. Bei einem Treffen mit Präsident Selenskyj sagte Scholz, Deutschland bleibe damit der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa. Der Kanzler war am frühen Morgen in Kiew eingetroffen. Unterdessen hat die deutsche Außenministerin Baerbock während ihrer Peking-Reise China erneut davor gewarnt, Russland bei dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine militärisch zu unterstützen. Die Lieferung von Kampfdrohnen aus China für den Ukraine-Krieg gefährde europäische Sicherheitsinteressen, sagte Baerbock bei einem Treffen mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wang. Liefere Peking Kampfdrohnen an Russland, werde das Konsequenzen haben. Außerdem kritisierte Baerbock den Einsatz nordkoreanischer Truppen durch Russland. Putin ziehe damit Südostasien in den Ukraine-Krieg hinein, was nicht in Chinas Interesse sein könne, sagte Baerbock in Peking.

