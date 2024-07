Scholz kündigt Festhalten an Grenzkontrollen an

Berlin: Um illegale Migration einzudämmen, setzt Bundeskanzler Scholz weiter auf Grenzkontrollen. Die Zahlen müssten runter, so Scholz in der "Saarbrücker Zeitung". Erwerbsmigration sei zwar nötig und erwünscht - es gebe aber zu viele, die irregulär kommen. Deshalb sei es Absicht der Bundesregierung, weiterhin strikt zu kontrollieren. Die Polizei überprüft Reisende an den Grenzen zu Österreich, zur Schweiz, zu Tschechien und Polen. Außerdem müssen Reisende während der Olympischen Spiele auch an der Grenze zu Frankreich damit rechnen, aufgehalten zu werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2024 02:00 Uhr