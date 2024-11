Scholz ist bereit zu Vertrauensfrage noch in diesem Jahr

Berlin: Bundeskanzler Scholz ist bereit, noch in diesem Jahr die Vertrauensfrage zu stellen und damit schneller den Weg für Neuwahlen freizumachen. In der ARD sagte er, es sei für ihn kein Problem, die Vertrauensfrage noch vor Weihnachten zu stellen. Scholz machte seine Entscheidung allerdings davon abhängig, dass sich SPD-Fraktionschef Mützenich und Oppositionsführer Merz gemeinsam auf einen genauen Termin dafür einigen. Er klebe nicht an seinem Amt, so der Kanzler. Deutschland brauche rasch eine neue demokratisch legitimierte Regierung. Scholz hatte nach dem Aus der Ampel-Koalition zunächst den 15. Januar für die Vertrauensfrage angedacht.

