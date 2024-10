Scholz hofft auf schnellen Beitritt der Westbalkan-Staaten zur EU

Berlin: Bundeskanzler Scholz erwartet schnellere Fortschritte bei der Heranführung der sechs Staaten des westlichen Balkans an die EU. Am Rande des sogenannten Westbalkan-Gipfels im Berliner Kanzleramt sagte Scholz, er hoffe, dass es nicht noch einmal zehn Jahre brauche, bis alle sechs Staaten endlich zu EU-Mitgliedern geworden sind. Er gab dort eine Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Bei dem Gipfel wurden ein Aktionsplan für einen gemeinsamen regionalen Markt sowie ein neues Mobilitätsabkommen unterzeichnet, bei dem es um den Zugang zur Hochschulbildung geht. Das Treffen ist Teil des sogenannten Berlin-Prozesses, der seit zehn Jahren läuft und die sechs Staaten des westlichen Balkans an die EU heranführen soll. Dazu zählen Serbien, Kosovo, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien.

