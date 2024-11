Scholz hält in Berlin seine erste Wahlkampfrede

Berlin: Nach der Klärung der Kanzlerkandidatenfrage in der SPD hat Bundeskanzler Scholz bei einer Parteiveranstaltung seine erste Wahlkampfrede gehalten. Er verwies auf den Krieg in der Ukraine und betonte, wie besonnen seine Partei gehandelt habe. Die SPD wolle keine Marschflugkörper liefern, und dabei werde es bleiben. Gleichzeitig betonte Scholz, wie sehr Deutschland der Ukraine mit anderen Waffen und Finanzspritzen geholfen habe, seine Souveränität zu halten. Als weitere Erfolge seiner Regierung zählte der Bundeskanzler den Abbau der Bürokratie auf und die Reformen beim Thema Migration. Der SPD-Vorstand will Scholz am Montag offiziell zum Kanzlerkandidaten für die vorgezogene Neuwahl nominieren. Verteidigungsminister Pistorius hatte gestern erklärt, er stehe nicht zur Verfügung.

