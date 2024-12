Scholz: Gut integrierte Syrer sind in Deutschland willkommen

Berlin: In der Diskussion über eine mögliche Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat bemühen sich Kanzler Scholz und CDU-Chef Merz um mildere Töne. Scholz sagte in seiner wöchentlichen Videobotschaft, wer in Deutschland arbeite und gut integriert sei, bleibe in Deutschland willkommen. Der Kanzler wies darauf hin, dass allein in deutschen Krankenhäusern rund 5.000 syrischer Ärzte arbeiteten. CDU-Chef Merz sagte der "Rheinischen Post", viele vor dem Assad-Regime geflüchtete Syrer würden gerne und freiwillig in ihre Heimat zurückgehen wollen. Andererseits würden aber auch viele hierbleiben, weil sie einen Arbeitsplatz und inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft hätten. Weiter sagte Merz, wer sich nicht integrieren wolle, müsse nach Syrien zurückkehren, sobald der Schutzstatus entfalle.

