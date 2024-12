Scholz glaubt an Verständigung mit Trump über Ukraine

Berlin: Bundeskanzler Scholz geht davon aus, dass es eine Verständigung mit dem künftigen US-Präsidenten Trump zur Ukraine geben wird. Scholz sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er habe bereits mit Trump telefoniert, und sei zuversichtlich, eine gemeinsame Strategie für die Ukraine entwickeln zu können. Es dürfe aber nichts über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg entschieden werden, so Scholz. Deutschland sei in Europa der mit Abstand stärkste Unterstützer der Ukraine und werde dies auch bleiben. Wichtig sei, dass das Töten bald ein Ende habe und die Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine gewährleistet bleibe, so der Bundeskanzler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2024 10:00 Uhr