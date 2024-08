Scholz gedenkt der Opfer der Messerattacke von Solingen

Solingen: Drei Tage nach der Messerattacke bei der 650-Jahr-Feier ist Bundeskanzler Scholz in der nordrhein-westfälischen Stadt eingetroffen - zusammen mit Ministerpräsident Wüst und Innenminister Reul gedenkt er zur Stunde der Opfer des Attentats. Parteiübergreifend wird heftig über die künftige Einwanderungspolitik diskutiert. Der bayerische Innenminister Herrmann forderte im BR eine Neuorientierung. Es sei ganz offensichtlich, dass Deutschland nicht in der Lage sei, so viele Flüchtlinge wirklich zu integrieren. SPD-Generalsekrtär Kühnert erteilte im Morgenmagazin von ARD und ZDF Forderungen aus den Reihen der Union eine Absage, Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan abzuschieben, man müsse da grundsätzlich auf dem Boden der Verfassung bleiben. Der mutmaßliche Messer-Angreifer ist ein abgelehnter Flüchtling aus Syrien, dessen Abschiebung gescheitert ist.

