Scholz fordert europaweite E-Auto-Prämie

Köln: Bei einem Besuch des Ford-Werks hat sich Bundeskanzler Scholz für eine Verkaufsförderung von E-Autos ausgesprochen. Ganz Europa müsse sich anstrengen, damit die Elektromobilität funktioniere. Dafür brauche es eine europaweite Förderung oder die Erlaubnis für Deutschland, die Produktion hierzulande fördern zu dürfen, so der Kanzler. Begleitet werden müsse dies von einem Ausbau der Ladeinfrastruktur überall in Europa. - Hintergrund des Besuchs von Scholz bei Ford ist die Krise in der Autobranche. Der US-Konzern will in den kommenden Monaten Tausende Stellen in Deutschland abbauen. Im Vorfeld des Treffens mit Scholz hatte der Ford-Betriebsrat die Politik aufgefordert, ein starkes Signal für die Elektromobilität zu senden und sich für eine E-Auto-Kaufprämie in Deutschland stark gemacht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 13:00 Uhr