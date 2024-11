Scholz fliegt zu G20-Gipfel nach Brasilien

Rio de Janeiro: Bundeskanzler Scholz reist heute in die brasilianische Metropole, um am Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer teilzunehmen. Die Staats- und Regierungschefs der G20-Gruppe wollen sich morgen und am Dienstag in mehreren Arbeitssitzungen unter anderem mit der Bekämpfung von Hunger und Armut beschäftigen. Auf der Agenda steht außerdem die globale Energiewende. Am Rande des Gipfeltreffens ist auch ein bilaterales Gespräch zwischen Scholz und dem chinesischen Staatschef Xi geplant. Angaben aus Regierungskreisen zufolge soll es dabei um die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 06:00 Uhr