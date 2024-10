Scholz, Erdogan und G7 betonen Unterstützung der Ukraine

Istanbul: Der russische Krieg gegen die Ukraine war Thema mehrerer diplomatischer Gespräche. So versicherten Bundeskanzler Scholz und der türkische Präsident Erdogan in Istanbul dem angegriffenen Land ihre Unterstützung. Scholz sagte, beide Länder stünden eng an der Seite der Ukraine. Die Türkei unterhält gleichzeitig auch weiter gute Beziehungen zum Kreml in Moskau. In Neapel trafen sich die Verteidigungsminister der sieben großen demokratischen Staaten mit Nato-Generalsekretär Rutte und dem EU-Außenbeauftragten Borrell. In der Abschlusserklärung sicherten sie der Ukraine weitere Militärhilfe zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 23:00 Uhr