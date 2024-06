Scholz empfängt Milei im Kanzleramt

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat den argentinischen Präsidenten Milei empfangen. Geplant war nur ein kurzes Gespräch - überwiegend zu Wirtschaftsthemen. Deutschland ist an den Lithium-Vorkommen in Argentinien interessiert. Das leichte Metall wird zur Herstellung von Akkus in E-Autos verwendet. Mileis Besuch hatte im Vorfeld Proteste ausgelöst. Mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen forderten Scholz in einem offenen Brief auf, dem Rechtspopulisten keine Bühne zu bieten. Auf Wunsch der argentinischen Seite wurde das Besuchprogramm gekürzt. Statt einer Pressekonferenz sollte es nur einen Fototermin geben. Der Empfang mit militärischen Ehren entfällt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.06.2024 12:30 Uhr