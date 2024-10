Scholz dringt auf schnelle Fortschritte im Freihandel mit Indien

Neu-Delhi: Kanzler Scholz, mehrere Bundesminister und Vertreter der deutschen Wirtschaft sind heute in Indien zu Gast. Die Reise hat auch zum Ziel, ein Freihandelsabkommen mit Indien voranzutreiben, um die Abhängigkeit Deutschlands vom Absatzmarkt China zu reduzieren. Scholz sagte am Morgen auf der Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft, seine Regierung dränge auf schnelle Fortschritte für einen solchen Handelsdeal. Die EU und Indien hatten die Verhandlungen über den Freihandel nach einer längeren Pause 2022 wieder aufgenommen. Sie sollten eigentlich 2023 beendet sein. Scholz sagte außerdem, Deutschland und Indien sollten ihre Kooperation in Verteidigungsfragen vertiefen und ihre Armeen enger zusammenbringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2024 09:00 Uhr