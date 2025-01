Scholz deutet Treffen mit Trump an

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat am Abend ein Treffen mit dem neuen US-Präsidenten Trump in Aussicht gestellt. In der ARD-Sendung "Maischberger" sagte er, er habe bereits zweimal mit dem Republikaner telefoniert. Details über ein mögliches Zusammenkommen in Person nannte Scholz aber nicht. Der Kanzler betonte, dass sich die Europäer nicht klein machen dürften. Die EU habe als größter Wirtschaftsraum der Welt die Möglichkeiten, sich wirtschaftlich zu behaupten, so der SPD-Politiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 01:00 Uhr