Scholz bleibt bei Nein zu Taurus-Lieferungen

Rio de Janeiro: Bundeskanzler Scholz hat sein Nein zu einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine bekräftigt. Das könne und wolle er nicht verantworten, sagte Scholz am Rande des G20-Gipfels in Brasilien auf die Frage, ob er nach der Freigabe der USA für den Einsatz von Waffen größerer Reichweite gegen Russland seine Haltung ändere. US-Medienberichten zufolge soll US-Präsident Biden eine Erlaubnis für den Einsatz von ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern gegeben haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2024 21:00 Uhr