Scholz bezeichnet Assad-Sturz als gute Nachricht

Berlin: Am frühen Abend hat sich Bundeskanzler Scholz zu den Ereignissen in Syrien geäußert. Bei einer kurzen Ansprache im Kanzleramt sagte er, das syrische Volk habe unter Assad entsetzliches Leid erfahren. Deshalb sei das Ende seiner Herrschaft eine gute Nachricht. Es komme jetzt jedoch darauf an, dass in Syrien schnell Recht und Ordnung hergestellt werden. Dabei müssten alle Religionsgemeinschaften, Volksgruppen und Minderheiten Schutz genießen, so der Kanzler. Allen Syrerinnen und Syrern müsse ein Leben in Würde und Selbstbestimmung ermöglicht werden. Daran werde Deutschland die nächste syrische Regierung messen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 19:00 Uhr