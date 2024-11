Scholz bezeichnet aktuellen Antisemitismus als Schande für Deutschland

Berlin: In zahlreichen deutschen Städten ist gestern der Reichspogromnacht vor 86 Jahren gedacht worden. Bundeskanzler Scholz richtete aus diesem Anlass mahnende Worte an die Bevölkerung. Im Kurznachrichtendienst X schrieb er, es sei eine Schande, dass jüdische Frauen und Männer auch heute noch Angst haben müssten. In Bayern gab es unter anderem in München einen Gedenkakt. Die Veranstaltung unter dem Motto "Jeder Mensch hat einen Namen" fand am Abend im Alten Rathaus statt. Dabei warnte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, vor Hass und Hetze - vor allem angesichts der jüngsten Angriffe auf jüdische Fußballfans in Amsterdam. Sie und Münchens Oberbürgermeister Reiter mahnten gemeinsam: Nie wieder sei jetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 07:00 Uhr