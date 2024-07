Scholz betont zum 80. Jahrestag des Hitler-Attentats die gesellschaftliche Verantwortung der Bundeswehr

Berlin: 80 Jahre nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler hat Bundeskanzler Scholz betont, welche Verantwortung Soldatinnen und Soldaten tragen. Wer heute in der Bundeswehr diene, müsse selbst denken und nicht einfach nur blind gehorchen, sagte Scholz bei einem Gelöbnis vor rund 400 Rekruten. Er erinnerte daran, dass viele Widerstandskämpfer aus Reihen des Militärs gerade zu Anfang des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges hin- und hergerissen gewesen seien - zwischen dem soldatischen Eid und ihrem Gewissen. Die jetzige Verfassung sei auf dem Prinzip aufgebaut, dass niemand mehr vor dieser grausamen Wahl stehen solle, so Scholz. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sagte er, die neuen Rekrutinnen und Rekruten sprächen ihr Gelöbnis in einer fordernden Zeit. Das mache bewusst, wie sehr es auf diejenigen ankomme, die Frieden und Freiheit mutig verteidigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 19:00 Uhr