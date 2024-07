Scholz betont zum 20. Juli gemeinsamen Kampf um die Demokratie

Berlin: Zum 80. Jahrestag des gescheiterten Anschlags auf Adolf Hitler hat die Staatsspitze der Verschwörergruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg gedacht. Bundeskanzler Scholz sagte im Berliner Bendlerblock, es gehe darum, den deutschen Widerstand in seiner Gesamtheit zu ehren. Der Umsturz am 20. Juli sei damals gescheitert, die Ziele des Widerstands aber seien es nicht, so Scholz. Das freiheitliche Deutschland heute sei der Gegenentwurf zur Nazi-Diktatur, an das auch die Widerstandsgruppe geglaubt habe. Heute ergebe sich daraus der Auftrag, so Scholz, Menschenfeindlichkeit und Extremismus entgegentreten und denen zu widerstehen, die die Demokratie bekämpfen. Im Anschluss an die Rede des Bundeskanzlers folgt eine Kranzniederlegungen an der Stelle, an der Stauffenberg und drei Mitverschwörer in der Nacht zum 21. Juli 1944 hingerichtet wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 12:00 Uhr