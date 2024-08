Scholz betont bei Spatenstich in Dresden Bedeutung der Chipindustrie

Dresden: Bundeskanzler Scholz hat am Mittag den taiwanesischen Chip-Hersteller TSMC in der sächsischen Landeshauptstadt willkommen geheißen und dabei betont, wie wichtig die Halbleiterindustrie für die Zukunft sei. Beim Spatenstich für die geplante große Chipfabrik unter den Namen ESMC haben auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der sächsische Ministerpräsident Kretschmer Grußworte gesprochen. ESMC ist ein Joint Venture des weltgrößten Herstellers von Halbleitern, TSMC aus Taiwan, mit Bosch, Infineon und NXP aus den Niederlanden. In dem Werk sollen 2000 Arbeitsplätze entstehen. Unmittelbar vor dem Spatenstich hatte die EU-Kommission die milliardenhohe Staatshilfe zum Bau der Fabrik genehmigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 16:00 Uhr