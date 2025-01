Scholz betont Bedeutung der Zusammenarbeit mit den USA

Davos: Die enge Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA ist unerlässlich für den Frieden weltweit - das sind die Worte von Bundeskanzler Scholz am Tag nach dem Amtsantritt von US-Präsident Trump. Beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos betonte Scholz, er werde alles daransetzen, dass es bei der engen Partnerschaft bleibe. Der Kanzler räumte aber ein, dass Trump und seine Regierung die Welt in den kommenden Jahren in Atem halten werden - und mahnte dabei zur Besonnenheit. In einer Welt, die sich im Spiegel sozialer Medien permanent am Rande des Nervenzusammenbruchs bewege, seien kühle Köpfe gefragt. Nicht jede Pressekonferenz in Washington, nicht jeder Tweet solle uns gleich in existentielle Debatten stürzen, so Scholz. Mit Blick auf die Ukraine erklärte Scholz, die Unterstützung des Landes durch Europa und die USA sei und bleibe der Weg hin zu einem echten und gerechten Frieden. Zuvor hatte EU-Kommissionschefin von der Leyen die Europäer zu einer engeren Zusammenarbeit aufgerufen. Sie kündigte einen Fünf-Jahresplan an, der auch die Energiepolitik umfasst.

