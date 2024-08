Scholz besucht Solingen - Merz fordert Wende in der Flüchtlingspolitik

Solingen: Nach dem Anschlag von Solingen wird über Konsequenzen für die Flüchtlingspolitik diskutiert. CDU-Chef Merz forderte Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan sowie einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus diesen Ländern. Widerspruch kommt von SPD-Fraktionsvize Wiese. Er sagte dem Tagesspiegel, viele seien gerade vor der Terrormiliz IS zum Beispiel aus Syrien geflohen. Heute Vormittag wird Kanzler Scholz zu einem Besuch in Solingen erwartet. Dort waren am Freitagabend beim Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet worden. Weitere Personen wurden verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.08.2024 05:00 Uhr