Scholz beruft offenbar mehrere Treffen zu Ampelstreit ein

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat den Streit in der Koalition offensichtlich zur Chefsache gemacht. Wie mehrere Medien berichten, will sich Scholz von morgen an mehrere Male mit Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner treffen, um Streitfragen auf höchster Ebene zu klären. Am Mittwoch will dann der Koalitionsausschuss in größerer Runde klären, wie das Haushaltsloch gestopft werden kann und ob man die Wirtschaftskrise mit einer gemeinsamen Strategie bekämpfen will. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters berät Scholz gerade mit den Spitzen der SPD über die Situation in der Ampel-Koalition. Die Beratungen fänden im Kanzleramt mit den beiden SPD-Vorsitzenden Klingbeil und Esken sowie Generalsekretär Miersch statt, wurde demnach aus Regierungskreisen bestätigt. Klingbeil sagte zuvor in der ARD, das Hickhack helfe nicht weiter. Man habe einen Job zu machen. Die Regierung sei für vier Jahre gewählt und wolle auch regieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2024 19:30 Uhr