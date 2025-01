Scholz berät in Paris mit Macron über gemeinsame Trump-Linie

Paris: Bundeskanzler Scholz berät heute mit Frankreichs Präsident Macron über eine gemeinsame Linie gegenüber US-Präsident Trump. Scholz wird dazu gegen Mittag in Paris erwartet. Zuletzt hatte er betont, dass Deutschland mit den USA eng verbunden bleiben wolle, ohne sich anzubiedern. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA sei zudem unerlässlich für Frieden, Sicherheit und die wirtschaftliche Entwicklung weltweit, sagte Scholz auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz. Der Machtwechsel in den USA dürfte dort auch heute die Gespräche bestimmen. Neben Wirtschaftsminister Habeck und EZB-Chefin Lagarde äußert sich auch UN-Generalsekretär Guterres.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 02:00 Uhr