Scholz bekräftigt Willen zu umfassender Militärhilfe für Ukraine

Chinisau: Bundeskanzler Scholz will der Ukraine auch in Zukunft umfassend militärisch helfen. Bei einem Besuch im Ukraine-Nachbarland Moldau hat Scholz gesagt, Deutschland werde hierbei nicht nachlassen. Die Bundesrepublik werde der größte Unterstützer der Ukraine in Europa bleiben, so der Kanzler. Nach seinen Worten stehen die Mittel dafür zur Verfügung. Damit reagierte Scholz auf Berichte vom Wochenenende. Darin hatte es geheißen, die Bundesregierung wolle über bereits eingeplante vier Milliarden Euro hinaus im nächsten Jahr keine weiteren Haushaltsmittel für die Ukraine-Hilfe bereitstellen. Der Kanzler verwies auch auf den geplanten Kredit der G7-Staaten. Von den 50 Milliarden Euro könne sich die Ukraine selber Militärmaterial kaufen. Finanziert werden soll die Unterstützung für die Ukraine mit Zinserträgen aus eingefrorenem russischen Vermögen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2024 19:15 Uhr