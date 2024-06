Scholz bekräftigt Haltung zum russischen Angriffskrieg

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat seine Haltung zum russischen Überfall der Ukraine bekräftigt. In seinem wöchentlichen Video-Podcast sagte er, Russland werde nicht durchkommen mit seinen imperialistischen Plänen. Mit Blick auf Hilfe für die Ukraine sagte Scholz, dafür könne man nicht den Frieden hier in Deutschland aufs Spiel setzen. Die Ukraine könne sich der deutschen Unterstützung aber weiter sicher sein, so der Kanzler. In Frankreich wird am Nachmittag US-Präsident Biden mit Staatsoberhaupt Macron über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine beraten. Frankreich will im eigenen Land ab sofort ukrainische Piloten und Mechaniker im Umgang mit den zugesagten Mirage-Kampfjets schulen. Außerdem ist geplant, Militärausbilder in die Ukraine zu schicken. Die US-Regierung lehnt das ab und will keine eigenen Soldaten ins Kriegsgebiet entsenden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 13:00 Uhr