Scholz bekräftig in Neu Delhi enge Zusammenarbeit mit Indien

Neu Delhi: In der indischen Hauptstadt läuft in diesen Minuten die gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz und dem indischem Premierminister Modi. Im Zuge der deutsch-indischen Regierungskonsulationen wurden mehrere Handelsvereinbarungen und Zielsetzungen unterzeichnet. Nach Indien mitgereist sind auch Wirtschaftsminister Habeck, Außenministerin Baerbock, Arbeitsminister Heil und Bildungsministerin Stark-Watzinger. Im Zentrum der Gespräche stehen die Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland, Rüstungsgeschäfte, Auto-Zölle sowie der Ukraine-Krieg. Scholz hat in Indien dazu aufgerufen, schneller an einem Freihandelsabkommen zwischen Indien und der Europäischen Union zu arbeiten. Zum Auftakt seines Besuchs in der indischen Hauptstadt sagte Scholz an den indischen Ministerpräsidenten Modi gewandt, dies könne eher in Monaten als in Jahren klappen. Die Verhandlungen über ein europäisch-indisches Freihandelsabkommen waren im Jahr 2013 eingefroren und 2022 wieder aufgenommen worden.

