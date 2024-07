Scholz begrüßt Stationierung von US-Langstreckenwaffen in Deutschland

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat Befürchtungen zurückgewiesen, die geplante Stationierung von weitreichenden US-Raketen in Deutschland könnte zu einer Eskalation mit Russland führen. Die Waffen dienten der Abschreckung, so Scholz. Es gehe darum, Krieg zu verhindern. Am Rande des Nato-Gipfels in Washington war bekannt geworden, dass die USA von 2026 an in Deutschland wieder Waffensysteme stationieren wollen, die Ziele tief in Russland erreichen können. Dies füge sich "im besten Sinne" in die deutsche Sicherheitsstrategie infolge des Ukraine-Krieges, so der Kanzler.

