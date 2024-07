Scholz begrüßt Stationierung von US-Langstreckenwaffen in Deutschland

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die geplante Stationierung amerikanischer Langstreckenraketen in Deutschland verteidigt. Dadurch werde die Sicherheit erhöht, sagte er am Abend. Mit Blick auf Russlands Überfall auf die Ukraine unterstrich er, dass mehr Anstrengungen nötig seien, um Deutschland und Europa gegen möglichen Angriffe zu stärken. Politiker von AfD, BSW und der Linken hatten die Stationierung der neuen US-Waffen ab 2026 kritisiert. Ihrer Ansicht nach erhöht sich dadurch die Gefahr eines Krieges in Europa.

