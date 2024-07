Scholz äußert sich erleichtert nach Frankreich-Wahl

Nürnberg: Bundeskanzler Scholz hat sich erleichtert über den Ausgang der Parlamentswahl in Frankreich geäüßert. Am Rande eines Besuchs des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg sagte er, eine Zusammenarbeit von Präsident Macron mit Rechtsaußen wäre eine große Herausforderung gewesen. Das sei jetzt aber abgewandt, so Scholz weiter. Der Kanzler hofft nach eigenen Worten nun auf eine erfolgreiche Regierungsbildung in Frankreich. Deutschland habe ein großes Interesse am Erfolg der Europäischen Union, was nur zusammen mit Frankreich möglich sei. Die zweite Runde der Parlamentswahl in Frankreich hatte überraschend das Linksbündnis gewonnen. Dahinter folgt das Mitte-Lager von Macron und auf Platz drei die Rechten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.07.2024 13:45 Uhr