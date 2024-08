Scholz äußert sich bei Besuch in Solingen wütend und betroffen

Solingen: Drei Tage nach dem Messerangriff hat Bundeskanzler Scholz die Stadt in Nordrhein-Westfalen besucht. Nach Gesprächen mit Überlebenden und Helfern in Solingen kündigte Scholz eine schnelle Verschärfung des Waffenrechts an. Dies gelte vor allem für Messer, aber auch für "viele Dinge drumherum" die geregelt werden müssten. Der Bundeskanzler sprach von einem furchtbaren Verbrechen - das ihn wütend und zornig mache. Auch in der Debatte über Änderungen in der Migrationspoliltik zeigte er sich gesprächsbereit. Nach Scholz' Worten soll alles dafür getan werden, dass diejenigen, die hier in Deutschland nicht bleiben können und dürfen, auch abgeschoben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 21:00 Uhr