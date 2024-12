Schnitzer kritisiert Angebote für Kinderbetreuung

Berlin: Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Schnitzer, stellt der Kinderbetreuung in Deutschland ein schlechtes Zeugnis aus: Man könne sich auf die Kitas nicht verlassen, sagte sie den Funke-Zeitungen. Das ganze System beruhe darauf, dass man Großeltern miteinbezieht oder sich - wenn man es sich leisten könne - privat einen Babysitter organisiert. Wer das nicht könne, habe keine andere Wahl, als seine Arbeitszeit zu reduzieren. Eine von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer geforderte Abschaffung der Teilzeit hält Schnitzer in diesem Zusammenhang für "völlig unrealistisch". "Wir haben ein System, bei dem wir Teilzeit massiv fördern", kritisierte die Ökonomin. Schnitzer fordert mehr Geld und Personal für die Kitas. So könne man viel zusätzliche Arbeitszeit gewinnen.

