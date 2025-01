Schnee und Glatteis führen zu Unfällen in Bayern

Schnaittach: Bei den winterlichen Verhältnissen auf Bayerns Straßen haben sich mehrere Unfälle ereignet. In Geiselwind in Unterfranken sind zwei Autofahrer bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt worden. Die Polizei geht von einem Glätte-Unfall aus. Im oberfränkischen Sonnefeld krachte ein Pkw-Fahrer auf einer glatten und abschüssigen Straße in die Wand eines leerstehenden Wohnhauses. Drei Insassen wurden leicht, einer schwer verletzt. Das Gebäude musste gesichert werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt, dass es in der kommenden Nacht mancherorts regnen wird und die Straßen damit gefährlich glatt werden können.

