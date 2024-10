Schlepper bringen Helgolandfähre nach Stromausfall nach Büsum

Helgoland: Nach einem Stromausfall muss eine Fähre in der Nordsee in den Hafen von Büsum geschleppt werden. Die Helgolandfähre "Funny Girl" trieb stundenlang manövrierunfähig auf dem Meer umher. Mittlerweile sind die Schlepper angekommen, sie sollen das Schiff noch in der Nacht in den Hafen in Sicherheit bringen. An Bord sind etwa 250 Passagiere, niemand ist verletzt. Die Reederei sprach von einem technischen Defekt, Details nannte sie nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 02:00 Uhr