Schlechte Noten für British Airways und Lufthansa in Qualitätsranking

Berlin: Das Fluggastrechte-Portal "Flightright" hat den beiden großen Airlines Lufthansa und British Airways erheblichen Nachholbedarf in Sachen Servicequalität und Zuverlässigkeit bescheinigt. In einem aktuellen Ranking der 20 größten europäischen Fluggesellschaften erhielten die beiden Airlines die schlechteste Gesamtbewertung. Bewertet wurden Zuverlässigkeit, Zahlungsverhalten bei Entschädigungen und Kundenzufriedenheit. Die besten Noten gingen an Transavia France, Austrian Airlines und Condor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 18:00 Uhr