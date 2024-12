Schlägerei auf oberpfälzer Weihnachtsmarkt: Polizei sucht Zeugen

Ebnath: Auf dem Weihnachtsmarkt in der Oberpfälzer Gemeinde hat es in der vergangenen Nacht eine größere Schlägerei mit mindestens sechs Verletzten gegeben. Wie die Polizei mitteilte waren zwei Rettungskräfte des BRK darunter, vier Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden. In die Schlägerei involviert war offenbar eine Gruppe, die schon in der vergangenen Woche Hausverbot bekommen hatte. Die Polizei sucht nach Zeugen.

