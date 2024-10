Schirdewan ruft Linke zu Modernisierung auf

Halle an der Saale: Der scheidenende Linken-Vorsitzende Schirdewan hat seine Partei dazu aufgerufen, sich zu modernisieren. Bei seiner Abschiedsrede auf dem Bundesparteitag sagte er, für eine Rückkehr zu Erfolgen brauche es mehr als eine Beschwörung vermeintlich guter alter Zeiten. Eine Kopie als "BSW light" wäre das Ende. Schirdewan erklärte, es brauche eine organisatorisch gestärkte, programmatisch erneuerte und strategisch klare sozialistische Partei des 21. Jahrhunderts. Die Linke will demänchst eine neue Doppelspitze wählen. Schirdewan und die Co-Vorsitzende Wissler treten nicht mehr an.

