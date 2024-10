Schirdewan attackiert andere Parteien beim Linken-Parteitag

Halle: In seiner Abschiedsrede auf dem Bundesparteitag der Linken hat der Vorsitzende Schirdewan Kritik an den politischen Mitbewerbern geübt. Dass die Ampel weiter an der Schuldenbremse festhalte, bezeichnete er als politischen Wahnsinn. In der Migrationspolitik warf Schirdewan der Konkurrenz einschließlich der Grünen vor, die AfD abzukupfern. Mit Blick auf das gestern beschlossene Sicherheitspaket sagte er, diese Politik werde man niemals mitmachen. Denn es gehe hier nur darum, Grundrechte Geflüchteter einzuschränken. Das Bündnis Sahra Wagenknecht kritisierte er als rechtsdrehenden Wagenknecht-Personen-Kult.

