Ascona: Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist tot. Sie starb nach Angaben einer Sprecherin im Alter von 92 Jahren in der Schweiz. Bekannt wurde Kubitschek vor allem für ihre Rolle als "Spatzl" in "Monaco Franze" und als Margot Balbeck in "Das Erbe der Guldenburgs". Im Laufe ihrer Karriere trat sie in über 160 Film- und Fernsehproduktionen auf. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Bambi, die Goldene Kamera und für ihr Lebenswerk den Bayerischen Fernsehpreis. Der bayerische Ministerpräsident Söder würdigte Ruth Maria Kubitschek als eine "Grande Dame des Fernsehens", die immer bescheiden geblieben sei.

