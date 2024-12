Schauspielerin Lilly Forgách ist tot

München: Die Theater- und Fernsehschauspielerin Lilly Forgách ist nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Das teilte die Familie der 58-Jährigen auf Facebook mit. Nach einem Hirnschlag sei sie zwölf Wochen im Koma gelegen und am Sonntag friedlich eingeschlafen, hieß es in dem Post. Forgách ist bekannt aus Filmen und Serien wie "Himmel, Herrgott, Sakrament", "Servus Euer Ehren" oder "Watzmann ermittelt". Am Metropoltheater in München gehörte die gebürtige Regensburgerin zum festen Theater-Ensemble.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 15:00 Uhr