Schauspielerin Karin Baal ist im Alter von 84 Jahren gestorben

Berlin: Die Schauspielerin Karin Baal ist tot. Wie ihre Familie erst jetzt mitteilte, starb die 84-jährige bereits am Dienstag. Baal galt in der Nachkriegszeit als deutsche Antwort auf Brigitte Bardot. Ihren Durchbruch feierte sie als 14-Jährige in "Die Halbstarken" an der Seite von Horst Buchholz. Später wirkte sie zahlreichen Filmen und Serien mit, darunter "Das Mädchen Rosemarie", "Berlin Alexanderplatz", Edgar-Wallace-Krimis, die Schwarzwaldklinik und "Liebling Kreuzberg". Aber auch am Theater trat Karin Baal immer wieder auf. 2018 erhielt sie für ihr Lebenswerk den Götz-George-Preis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 17:00 Uhr